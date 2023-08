Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

IRLICH – 1.000 Jahre Irlich am Samstag mit Rheinuferfest gefeiert

Der Neuwieder Stadtteil Irlich wurde erstmals am 11. November 1022 urkundlich erwähnt. Irlich, ein als Irlocha an Rhein und Wied gegründeter Ort, hat vieles erlebt und möchte nun das Jubiläumsjahr gebührend feiern. Das am 11. November 2022 gestartete Jubiläumsjahr wurde nun mit dem 3. Rheinuferfest am 12. August 2023 gefeiert. Bei Beginn um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, verzogen sich dann auch die dunklen Wolken und das angekündigte Gewitter entlud sich im Westerwald. Die vorsorglich mitgebrachten Regenschirme wurden nicht gebraucht.

Ab 19 Uhr sorgten dann die Irlicher Ortsvereine für das leibliche Wohl der Gäste. Unter der bunt beleuchteten Platanenallee feierten die zahlreichen Besucher dann bei lauen Sommertemperaturen bis in die frühen Morgenstunden ein fröhliches Jubiläum. (mabe) Fotos: Marlies Becker