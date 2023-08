Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

MONTABAUR – Zeitgenössische Akkordeonmusik aus Kolumbien – Eva Zöllner präsentiert neue CD

Zur 25. Ausgabe der Konzertreihe Lauschvisite am 3. September um 19 Uhr im Atelier Farbform (Peterstorstr 25) in Montabaur steht die Initiatorin der Reihe, die Akkordeonistin Eva Zöllner, selbst auf der Bühne und präsentiert ein Projekt, das ihr besonders am Herzen liegt:

In den vergangenen Jahren ist sie regelmäßig nach Kolumbien gereist und hat mit dortigen Komponistinnen und Komponisten ihrer Generation zusammen gearbeitet. Die entstandene Musik wurde vergangenes Jahr im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks produziert und wird im September beim renommierten Label Genuin classics auf CD erscheinen.

Das Konzert in Montabaur ist die erste Live-Präsentation dieses Programms mit dem Titel „voces, señales“. Zu hören ist Musik von Ana María Romano, Carlos Andrés Rico, Carolina Noguera, Daniel Leguizamón, Jorge Garcia Moncada und Natalia Valencia. Ihre Musik ist vielseitig, tiefgründig, überraschend und berührend und macht neugierig auf die reiche Kultur ihres Landes. Im Anschluss an das Konzert wird die CD-Veröffentlichung mit kolumbianischen Häppchen und Tanzmusik gefeiert. Eintritt 15,- Euro an der Abendkasse. Foto: Camo Delgado