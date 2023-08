Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

BENDORF – Verkehrsgefährdung durch Mammut

Am frühen Sonntagmorgen, 13. August 2023 gegen 04:10 Uhr, wurde der Polizei in Bendorf gemeldet, dass ein großes Tier, vermutlich ein Mammut, direkt neben der B 413, in Bendorf am Straßenrand stehen würde. Diesem Hinweis nachgehend wurde die Örtlichkeit sofort durch Kräfte der Polizei überprüft. Trotz intensiver Suche konnte kein Mammut festgestellt werden. Auch lagen der Polizei keine Meldungen über eventuell abgängige Mammuts von Privathauhalten oder zoologischen Einrichtungen vor. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich vermutlich um Kamele eines aktuell auf einer Wiese neben der B 413 in der Vallendarer Straße campierenden Zirkus handelte. Quelle: Polizei