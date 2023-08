Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

URBAR – Angriff auf Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Urbar

In Urbar wurden am Samstagabend, 12. August 2023, gegen 23:30 Uhr, zwei Security Mitarbeiter angegriffen. Die beiden Sicherheitskräfte kontrollierten anlässlich der Veranstaltung „Rhein in Flammen“ das Rheinufer in Urbar. Dabei fühlte sich einer der Zuschauer durch die Taschenlampen des Sicherheitsdienstes gestört und bedrohte eine Security Kraft. Anschließend stieß der Zuschauer den Mann weg, packte ihn danach am Kragen und erhob die Faust gegen ihn. Den beiden Security Mitarbeitern gelang die Flucht zu einer angrenzenden Gaststätte, von wo aus sie die Polizei verständigten. Der Tatverdächtige flüchtete mit weiteren Personen im Anschluss mit einem PKW von der Örtlichkeit. Zeugen der Vorfälle/Unfälle werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Quelle: Polizei