Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

VALLENDAR – Verkehrsunfallflucht in Vallendar

In Vallendar kam es gegen 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hellenstraße. Der Fahrer eines schwarzen SUV, vermutlich Range Rover, touchierte beim Ausparken einen anderen geparkten PKW. Im Anschluss verließ der Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten PKW entstanden geringe Lackschäden. Quelle: Polizei