Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfall in Bendorf auf der B 42 –

Freitagvormittag, 11. August 2023, um 10:30 Uhr, ereignete sich in Bendorf im Abfahrtsbereich der B 42 zur Engerser Straße in Bendorf ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines PKW und eines Rollers. Der 53-jährige Fahrer des Rollers wollte aus Richtung Brauereistraße in Richtung Stadtmitte fahren. Der 36-jährige Fahrer des PKW kam von der B 42 und beabsichtigte in Richtung Brauereistraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Rollers stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrer beschuldigten den jeweils Andern den Unfall durch ein Fehlverhalten verursacht zu haben. Quelle: Polizei