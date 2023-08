Veröffentlicht am 14. August 2023 von wwa

VALLENDAR – Einbruchdiebstahl in In Vallendar, am Marienberg

In Vallendar, am Marienberg, kam es in der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag zu einem Einbruchdiebstahl in ein Bürogebäude. Die unbekannten Täter gelangten durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude und durchsuchten mehrere Büroräume. Sie beschädigten mehrere verschlossene Innentüren und durchwühlten Schränke und Schubladen. Es wurde ein hoher, vierstelliger, Geldbetrag entwendet. Die Polizei weist darauf hin, dass ein lediglich gekipptes Fenster für Diebe fast kein Hindernis darstellt und diese innerhalb von wenigen Minuten so in Gebäude gelangen können. Quelle: Polizei