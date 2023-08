Veröffentlicht am 12. August 2023 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – Herrenloses Mountainbike in Kirchen/Sieg gefunden

Freitagabend, 11. August 2023, gegen 20:30 Uhr fand ein Zeuge ein neuwertiges, grün-schwarzes Mountainbike in der Siegstraße in 57548 Kirchen, direkt am Ufer der Sieg. Der Zeuge übergab das Fahrrad der Polizei. Bisher konnte das Zweirad weder einer Straftat noch einem eventuellen Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei Betzdorf bittet Berechtigte oder Zeugen sich bei der Polizei unter der Telefonnr. 02741 9260 zu melden. Gegen Eigentumsnachweis kann das Fahrrad an den Besitzer ausgehändigt werden. Quelle: Polizei