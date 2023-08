Veröffentlicht am 12. August 2023 von wwa

ST KATHARINEN – Autofahrer niest und verursacht Verkehrsunfall in St. Katharinen, in der Linzer Straße

Samstagvormittag, 12. August 2023 kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in St. Katharinen. Der Verursacher befuhr mit seinem PKW die Linzer Straße in Richtung Vettelschoß. Weil er bei der Fahrt niesen musste, verriss er das Steuer und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei