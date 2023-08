Veröffentlicht am 12. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Netzwerktreffen in der Kreisverwaltung: Heimische Mediziner und Studierende im Austausch

Um Medizinstudierende mit den ansässigen Ärztinnen und Ärzten in Kontakt zu bringen, veranstaltet die Kreisverwaltung Altenkirchen am 1. September ein Netzwerktreffen. Eingeladen sind neben den Ärztinnen und Ärzte auch Medizinstudierende aus dem Landkreis Altenkirchen. Das Treffen beginnt m 17.30 Uhr in der Kreisverwaltung (Parkstraße 1, Altenkirchen, Wilhelm-Boden-Saal, Raum 111).

Dr. Günther Matheis, Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und Vizepräsident der Bundesärztekammer, wird die Strukturen der ärztlichen Selbstverwaltung darstellen und deren Wert für das ärztliche Tun beleuchten. Des Weiteren wird der Abend durch einen Vortrag von Professor Helmut Wieler bereichert. Er war bis zu seiner Pensionierung als Oberstarzt und Direktor der Klinik für Nuklearmedizin im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz tätig. Sein Thema lautet: „Das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz – ein spezielles Krankenhaus mit besonderen Abteilungen“.

Im Anschluss bleibt genügend Zeit, um untereinander ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldungen erbittet die Kreisverwaltung bis zum 25. August: E-Mail: jennifer.siebert@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812089.