Veröffentlicht am 12. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Lehrkräfte für „Additive Lernangebote“ in Altenkirchen gesucht

Die Kooperation zwischen dem Ministerium für Bildung, der Kreisvolkshochschule Altenkirchen und den allgemeinbildenden Schulen geht nach den Sommerferien weiter. Bei dem Kooperationsprojekt geht es um die Aufarbeitung von Lerndefiziten bei Schülerinnen und Schülern. In enger Zusammenarbeit zwischen der Kreisvolkshochschule und den allgemeinbildenden Schulen erhalten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Landkreis zielgruppengerechte zusätzlichen Unterricht am Nachmittag in verschiedenen Fächern, wie beispielsweise Deutsch, Mathe oder Englisch. Gesucht werden Lehrerinnen und Lehrer, Lehramtsstudentinnen und -studenten sowie Kräfte mit pädagogischer Berufsausbildung beziehungsweise Berufserfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter 02681/812212 melden oder eine Kurzbewerbung mit Lebenslauf an kvhs@kreis-ak.de senden.