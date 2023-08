Veröffentlicht am 12. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Herrnhuter und Meistermann: Führungen am 27. August

Der August neigt sich seinem Ende zu und damit auch die Sommerferien. Doch bevor der Alltag grüßt, können für dieses Jahr am letzten Augustwochenende noch einige schöne Urlaubserinnerungen gesammelt werden: Neben dem Musikfest creole sommer vom 25. bis 27. August und der Kampagne „Neuwied blüht auf“, bei der samstags das Zeitreise-Duo in die Innenstadt lockt, wird nicht nur bei einem Frühstück der 370. Stadtgeburtstag gefeiert. Auch zwei interessante Führungen der Tourist-Information Neuwied warten am Sonntag, 27. August, erneut auf Teilnehmende.

Spannende Einblicke in eines der schönsten historischen Viertel erhalten Interessierte dann bei der Führung durch das Herrnhuter Viertel. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Kirche der Brüdergemeine in der verkehrsberuhigten Zone der Friedrichstraße. Wer eher abstrakte Fenstermacherei bewundern möchte, sollte bei der Führung „Meistermann-Fenster in der Feldkirche“ dabei sein. Dafür trifft sich die Gruppe um 15 Uhr am Parkplatz der Feldkirche.

Die Kosten für die Führungen betragen 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen. Foto: Carolin Faller