Veröffentlicht am 12. August 2023 von wwa

WISSEN – Bayerischer Abend im Kulturwerk Wissen

Bereits zum 28. Mal heißt es, pünktlich zum Start wie auf der Wiesn in München, auch in Wissen wieder „O Zapft is“. Das Team der Freiwilligen Feuerwehr und der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen lädt am 16. September zum traditionellen Bayerischen Abend im Kulturwerk in Wissen ein.

Diese Veranstaltung ist schon längst ein Muss für Jung und Alt und ist nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender der Stadt wegzudenken. Auch in diesem Jahr haben sich die Vereine wieder etwas Neues einfallen lassen: So wird nach der zünftigen Blas- und Partymusik der „Dicken Backen“ ab 21 Uhr ein Alm-DJ auflegen, mit dem eine Mordsgaudi garantiert ist.

Neben frisch gezapftem bayerischem Bier aus Festbierkrügen können sich die Besucher in diesem Jahr auf eine Cocktailbar freuen. Für den späten Hunger gibt es zusätzlich zu den bayerischen Traditionsgerichten wie Haxen und Leberkäs auch Currywurst.

Beginn ist um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei den Geschäftsstellen der Sparkasse Westerwald-Sieg und der Westerwald Bank eG in Wissen, im Buchladen Wissen sowie an der Abendkasse.