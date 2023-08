Veröffentlicht am 12. August 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Schützenfest in Birken-Honigsessen trotz Regenwetter ein voller Erfolg

Leider hatte das Wetter dieses Jahr andere Pläne für das Schützenfest in Birken-Honigsessen, aufgrund des anhaltenden Regens und stürmischer Winde musste bereits am Samstagabend das Standkonzert vom Ehrenmal in das Zelt verlegt werden. Trotzdem wurde dort dann um Punkt 19.45 Uhr das Schützenfest eingeläutet und die alten und neuen Majestäten marschierten mit Schützenabordnung und befreundeten Vereinen in das bereits volle Zelt ein.

Die feierliche Krönungszeremonie für Bambiniprinzessin Neela, Schülerprinzessin Sophie, Jungschützenkönig Philip, Schützenkönig Martin und Kaiser Hans Joachim endete mit dem großen Zapfenstreich für den scheidenden König Fabian. Auch einige Ehrungen durften an diesem Abend, dessen offizieller Teil musikalisch durch die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen und das Tambourkorps Siebengebirge begleitet wurde, nicht fehlen. So wurden verdiente Schützen, darunter auch Burkhard Wagner, der der Bruderschaft seit vielen Jahren als treuer Helfer und Vogelbauer zur Seite steht und das silberne Verdienstkreuz dafür erhielt. Weiterhin wurde Gründungsmitglied Ferdi Neuhoff zum Ehrenmitglied der Bruderschaft ernannt und als langjähriges Vorstandsmitglied erhielt Jörg Kötting den hohen Bruderschaftsorden.

Überraschungen gab es auch in diesem Rahmen: Brudermeister und erster Vorsitzender der St. Hubertus Schützenbruderschaft, Florian Jung, erhielt den hohen Bruderschaftsorden für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand des Vereines und seinen beispiellosen Einsatz in diesem Rahmen. „Mr. Schützenfest“, wie stellvertretender Diözesanbundesmeister Tobias Kötting ihn im Rahmen der Laudatio nannte, Torsten Höfer, der seit 30 Jahren als Eventmanager des Schützenfestes in Birken-Honigsessen fungiert, erhielt als höchste Auszeichnung des Bundes der Schützenbruderschaften das St. Sebastianus Schulterband zum Ehrenkreuz.

Auch Ulrich Theis, der sein fünfzigjähriges Krönungsjubiläum feierte, konnte am Samstagabend begrüßt werden. Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde der Tanz mit musikalischer Gestaltung durch die Band Just:is und DJ-Moll eröffnet – bis in die frühen Morgenstunden herrschte eine tolle Stimmung unter den feiernden im Festzelt.

Am Sonntagmorgen und Nachmittag schlug erneut das Wetter zu und die Prozession im Anschluss an die heilige Messe zum Kirchweihfest sowie der Sternmarsch der Kapellen und der große Festumzug fielen buchstäblich ins Wasser – was König Martin I. und seinen Hofstaat nicht davon abhielt, feierlich unter Begleitung der Bergkapelle, der Jugendmajestäten mit Hofstaat und der Schützenabordnung ins Festzelt einzumarschieren.

Trotz des tristen Wetters war das Festzelt bereits zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt und die Bruderschaft freute sich über die rege Teilnahme der Gäste und nach einem kurzen offiziellen Teil mit Königsempfang konnte der Tanzabend mit der Band StreetLife und DJ-Moll eingeläutet werden. Auch den zahlreichen befreundeten Vereinen galt ein großer Dank seitens der Bruderschaft. Trotz des bescheidenen Wetters hatten sie alle den Weg ins Festzelt gefunden, um mit den neuen Majestäten zu feiern.

Am Montag starteten die Feierlichkeiten mit einer traditionellen Totenehrung und heiligen Messe im Zelt, die durch die Bergkapelle und den MGV-Sangeslust begleitet wurde. Im Anschluss daran füllte sich das Zelt schnell zum beliebten Frühschoppenkonzert der Bergkapelle, in dessen Anschluss die Band Tante Käthe für Stimmung bis in die Abendstunden sorgte, die durch DJ Wäschi im Anschluss noch weiter in die Höhe getrieben wurde. (rewe) Fotos: Markus Döring