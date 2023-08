Veröffentlicht am 11. August 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – Löschschaum, ein effektives Mittel zur Brandbekämpfung bei der Feuerwehr – Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen startet mit der Ausbildung zum Thema „Einsatz von Löschschaum“

Löschschaum ist spezieller Schaum, der aus Luft, Wasser und einem Schaummittel besteht. Der Löschschaum wird bei der Feuerwehr zur Brandbekämpfung von festen und flüssigen Stoffen mit speziellen Schaumrohren eingesetzt. Die Anwendung erfordert eine spezielle Ausbildung für die Wehrleute.

Folge dessen fand am Wochenende ein Schaumseminar am Feuerwehrgerätehaus in Flammersfeld mit 12 Teilnehmern aus dem gesamten Kreisgebiet statt. Organisiert wurde das Seminar durch den Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen e.V.. Als Instruktoren standen Konrad und Fabian Jung (beide Feuerwehr Harbach) sowie Stephan Baumann (Feuerwehr Flammersfeld) zur Verfügung. Alle drei sind durch den Landesfeuerwehrverband ausgebildete Schaumtrainer.

Geschult wurde mit der gemeinsamen Anlage der Kreisfeuerwehrverbände Altenkirchen und Westerwald.

Zunächst wurde im theoretischen Teil Grundlagen und die unterschiedlichen Schaumarten sowie die Schaummittel erörtert. Weitere Themen waren Einsatztaktik, Zumischtechniken und die umwelttechnischen Aspekte eines Schaumeinsatzes. Im Anschluss daran übten die Teilnehmer den praktischen Einsatz am Schaumtrainer. Die Anlage ermöglicht eine Ausbildung mit Schaum umweltschonend im Kleinformat (1:200) unter realistischen Bedingungen mit „realem Feuer“.

Feuer, Wärmestrahlung, Strahlrohrtyp und Löschverhalten werden, im kleinen Maßstab, wie bei einem „großem“ Brand ins richtige Verhältnis gesetzt.

Somit konnten Szenarien wie z.B. Feststoff- und Flüssigkeitsbrände nachgestellt werden.

Am Ende waren sich sowohl Teilnehmer wie auch die Instruktoren einig, dass Schaum ein wichtiges Löschmittel und bei richtiger Anwendung effektiv einsatzbar ist.

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen Volker Hain danke der Feuerwehr Flammersfeld für die Verpflegung, den Instruktoren für die umfangreiche Vorbereitung und Durchführung des erstmals angebotenen Seminars auf Kreisebene. Hain betonte, dass man ähnliche Seminare in den Folgejahren anbieten werde.