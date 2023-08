Veröffentlicht am 11. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga mal anders im Haus Felsenkeller mit dem neuen Kurs „Yoga für Senioren“

Mit den Jahren nimmt die Lebenserfahrung zu und die Körperkraft- und Beweglichkeit ab. Dagegen kann nur aktiv angegangen werden! Zum Beispiel mit unseren Yogakursen für Senioren. Nach einem sehr gelungenen Start im Juli, geht der Kurs nun in eine neue Runde.

Dieser ist speziell für Interessierte konzipiert, die sich von ihrem Alter nicht einschränken lassen wollen und mit gezielten Übungen Kraft und Beweglichkeit aufbauen und erhalten wollen. Vom Boden ist es zu schwierig wieder aufzustehen? Kein Problem – viele Übungen sind auch von einem Stuhl aus mitzumachen und genauso effektiv. In den verschiedenen Stunden (5 pro Kurs) wird schwerpunktmäßig auf die unterschiedlichen Körperpartien eingegangen: ob Rücken oder Schultern, Beine oder Arme, alles wird berücksichtigt, gestärkt, gelockert und gedehnt. Da die Kurse relativ kurz sind, sind sie ideal zum Ausprobieren geeignet.

Yoga ist vielfältig und verbindet Körper, Geist und Seele auf eine lebensbejahende Art. Die Bewegungen stärken den Körper und das Wohlbefinden, die Atmung hilft sich zu fokussieren und die Kunst des Entspannens löst den Stress Stück für Stück. Yoga hilft dir dabei, dich in ein gesundes Gleichgewicht zu versetzen. Fit bis ins hohe Alter ist unser Ziel, und das mit Spaß und Freude an der Bewegung. Diese Kurse sind für alle, die sich aufgrund ihres Alters nicht mehr in schweißtreibenden und dynamischen Akrobatikkursen sehen, sondern eher in der bewussten Bewegungsschulung.

Am Donnerstag, den 31. August geht es von 14 bis 15 Uhr mit dem ersten Termin los. Mit den vier folgenden Sessions ist die Gebühr von 52 € sehr angemessen und die Plätze sind gefragt.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.