Veröffentlicht am 10. August 2023 von wwa

KIRBURG – Verkehrsunfall auf der L 287 bei Kirburg

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person kam es am Donnerstag, 10. August 2023, gegen 10:00 Uhr, kurz vor der Ortslage Kirburg. Demnach befuhr ein 64jähriger Fahrer eines Transporters die L 287 aus Richtung Neunkhausen kommend und wollte auf die B 414 in Richtung Bad Marienberg einbiegen, übersah aber die Vorfahrt eines 58jährigen Fahrers eines Kleintransporters, der die B 414 aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung Hachenburg befuhr. Im Einmündungsbereich der B 414/L 287 kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Unfallverursacher leichte Verletzungen erlitt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Eurohöhe. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei