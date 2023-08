Veröffentlicht am 10. August 2023 von wwa

URBACH – „Fraktion in Aktion“ – Lana Horstmann und Sabine Bätzing-Lichtenthäler wandern – Landtagsabgeordnete Lana Horstmann, MdL, und SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, laden in Urbach zu einer kleinen Wanderung ein

„Fraktion in Aktion“ – so lautet der Titel der diesjährigen Sommertour der rheinland-pfälzischen SPD-Landtagsfraktion. Am 29. August 2023 wird Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, gemeinsam mit der heimischen Landtagsabgeordneten Lana Horstmann, getreu dem Motto „Fraktion in Aktion“ durch das Puderbacher Land wandern. Der Rundgang zur Erkundung der Region von ca. 5 km lang beginnt um 17 Uhr an der Gaststätte Weiherstübchen, Puderbacher Str. 20 in 56317 Urbach. Dort werden wir uns nach der Wanderung gegen 18.30 Uhr zu einem gemeinsamen Austausch in der Gaststätte einfinden.

„Wir möchten diese Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern gerne zu einem ungezwungenen Austausch in unserer Region nutzen und freuen uns über jeden interessierten Wanderfreund, der uns auf dieser Strecke begleitet. Jede Gegend in Rheinland-Pfalz hat seine Reize und es gibt viele Gemeinsamkeiten, ich möchte gerne in meiner Region die typischen Besonderheiten, die vielen kleinen Ortschaften auf dem Land, die Natur und Landschaft an diesem Tag mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler durchlaufen“, so Lana Horstmann.