Veröffentlicht am 10. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Vereinsausflug des BC Altenkirchen in den Movie Park

Mit 25 Vereinsmitgliedern fuhr der Badmintonclub Altenkirchen am Samstag, 05. August 2023 nach Bottrop in den Movie Park. Die verschiedenen Themenachterbahnen haben für große Begeisterung gesorgt. Egal ob Groß oder Klein, wirklich jeder konnte etwas für sich finden. Es gab insgesamt 37 Attraktionen, in denen tolle Szenarien erlebt werden konnten. Beispielsweise konnte man das Gefühl des Fliegens mit dem Avatar-Glider nachempfinden, auch der freie Fall hat für Nervenkitzel gesorgt. Ohne Boden unter den Füßen zu haben bot die Iron Claw-Attraktion mit hoher Geschwindigkeit und Loopings ein spannendes Erlebnis, was sich bestimmt nicht jeder zutraut. Natürlich durfte die Wasserbahn auch nicht fehlen, auf der so einige ganz schön nass geworden sind. Zudem gab es auch eine sehenswerte 4D-Show, bei der man eine kleine Adrenalinpause einlegen konnte. Es war ein wundervoller und spaßiger Tag, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. Zum Glück wars das dieses Jahr noch nicht, denn die BCAler können sich schon auf die Weihnachtsfeier im Dezember freuen.