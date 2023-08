Veröffentlicht am 9. August 2023 von wwa

RHEIN-WIED – VdK im Vulkangebiet

Der VdK Ortsverband Rhein-Wied (Irlich-Feldkirchen-Leutesdorf) startete mit zwei ausgebuchten Bussen in das Vulkangebiet. Der Vorstand zeigte sich positiv erstaunt über die große Teilnehmerzahl von 84 Personen, damit hatte man wohl den richtigen Riecher. Angekommen in Engeln wurde sich zunächst in der Vulkan-Stube bei Kaffee und leckerem Kuchen ordentlich gestärkt. Die anschließende Talfahrt im „Oldtimer“ des Vulkan-Express über Viadukte und Tunnel begeisterte alle. Sogar der Zugbegleiter konnte mit Dialekt und flotten Sprüchen so manchen Lacher verbuchen. In Bad Breisig angekommen stiegen die Mitglieder und Freunde des VdK`s wieder in den Bus, der das zweite Ziel ansteuerte: Die Gaststätte Vulkan-Bräu in Mendig. Nachdem alle Mitreisenden Platz gefunden hatten, ließ sich so mancher einer eines der selbstgebrauten Biere zum rustikalen Essen schmecken. Pünktlich konnten die VdKler dann die Heimreise nach Irlich, Feldkirchen und Leutesdorf antreten.