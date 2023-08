Veröffentlicht am 9. August 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Insekten können in Hotel der Extraklasse einziehen – Bauspielplatz: Kinder bauen gemeinsam mit echten Profis

Regelmäßig wird auf dem Bauspielplatz des Neuwieder Kinder- und Jugendbüros (KuJub) fleißig gewerkelt. Jetzt bauten die Kinder mit echten Profis ein großes Insektenhotel. Vom Fundament bis hin zum Dach erhielten die Mädchen und Jungen fachkundige Unterstützung aus der Baugewerks-Innung Rhein-Westerwald, der Dachdecker-Innung des Kreises Neuwied und der Zimmerer-Innung Rhein-Westerwald.

Bauen, spielen und basteln – auf dem Bauspielplatz an der Bimsstraße können Kinder bis 14 Jahren genau das nach Herzenslust tun. Und das kommt bei ihnen Jahr für Jahr gut an. Auch jetzt in den Sommerferien. Umso spannender, wenn die jungen Handwerker dann noch von den Großen lernen können: Gemeinsam mit verschiedenen lokalen Handwerkerbetrieben und dem KiJub-Team errichtete der mögliche Handwerksnachwuchs eine wahrlich luxuriöse Unterschlupf-, Nist- und Überwinterungshilfe für Schmetterlinge, Wildbienen und Co. Befüllt wird die solide Holzkonstruktion mit Naturschiefer-Dach nun noch mit unterschiedlichen Elementen. Dazu bauten die Kinder bereits die ersten Kisten. Mit verschiedenen Naturmaterialien wie Stroh, Bambusrohren, Blättern, gebohrtem Holz oder auch Rindenmulch ausgestattet, können jetzt die Insekten dort einziehen. Weitere Quartiere sollen in den Herbstferien folgen.

Die Idee für das gemeinsame Projekt hatten die beiden Kreishandwerksmeister Ralf Winn und Matthias Dahmen von der Neuwieder Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald.

Für den Baueinsatz auf dem Bauspielplatz rückten an: die Zimmerei Schneider für die Holzkonstruktion, die Bauunternehmung Willi Prangenberg für das Fundament und fürs Eindecken des Dachs Ralf Winn, Dirk Baier, Yunus Prangenber-Tanriverdi, Thorsten Schramm und Laura Cabione. Und natürlich durfte auch ein echtes Handwerker-Frühstück nicht fehlen, das die Bäckerei Preißing und die Fleischerei von Thomas Christin stellten. Die Schieferplatten für das Dach sponserte der Bedachungsartikel-Großhandel Herz. Ein besonderer Höhepunkt für die Kinder war außerdem ein Kranwagen, den der Dachdeckermeister Schramm mitbrachte. Mit diesem konnten die Mädchen und Jungen der Reihe nach und gut gesichert in luftige Höhen emporfahren. Fotos: Stadt Neuwied/Schöneberg