Veröffentlicht am 9. August 2023 von wwa

STRASSENHAUS – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 im Begegnungsverkehr

Mittwochvormittag, 09. August 2023 gegen 11:40 Uhr kam es auf der B 256 zwischen den Ortslagen Straßenhaus und Bonefeld zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 43-jähriger Mann die B 256 in Fahrtrichtung Neuwied. Kurz hinter dem Ortsausgang Straßenhaus kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und der 43-jährige Mann im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgt zurzeit auch durch spezialisierte Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz. Die B 256 wird für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn noch bis voraussichtlich 16:00 Uhr gesperrt bleiben. Durch die Straßenmeisterei Dierdorf ist eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Fahrzeugen des Schwerverkehrs wird empfohlen die Strecke weiträumig zu meiden.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Telefonnummer: 02634 9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei – Foto: Archiv BK