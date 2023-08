Veröffentlicht am 8. August 2023 von wwa

SAYN – Prof. Dr. Seirian Sumner: Wespen. Eine Versöhnung – präsentiert von der Wäller Buchhandlung (Altenkirchen) in den Räumen des Schmetterlingspavillons Schloss Sayn

Während jährlich am 19. August der Welttag der Honigbienen wahrlich gefeiert wird, fristen Wespen eher ein Dasein in Verachtung. Wespen gelten als die Gangster der Insektenwelt. Als geflügelte Mörder mit gewaltigen Stacheln. Was hat zu diesem miserablen Image geführt? Erzählerisch und voller Hingabe öffnet uns Seirian Sumner die Augen für die tragisch verkannten Außenseiter der Tierwelt und zeigt uns, wie wir unsere Furcht in die Wertschätzung und Faszination verwandeln können, die sie verdienen. Radio Bremen Zwei urteilte in einem Buch-Review von Ziphora Robina: »Sumner pflanzt wunderbar witzige Bilder in die Köpfe der Leser.« und »Ein absolutes Muss.«, sagt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in ihrer Ausgabe vom 25.06.2023 mit der Rezension Jörg Thomanns. In der österreichischen Kronen Zeitung vom 21.07.2023 resümiert Franziska Trost: »[Sumner] hat das Verhalten der Tiere jahrelang erforscht und gibt in ›Wespen – eine Versöhnung‹ kenntnisreiche und faszinierende Einblicke in deren Welt.

Nach der fesselnden Lektüre will man sie tatsächlich nicht mehr so vehement vertreiben.« Wir sind alljährlich – wie auch gerade zur Zeit – aufgerufen, Insekten in unseren Gärten zu zählen. Wissen wir denn, ob nicht das eine oder andere Tier eine Wespenart ist? Oder kennen wir gar nur die eine Art, deren Gestalt wir auf unseren Zwetschgenkuchen vor uns sehen? Kommen Sie mit in die faszinierende Welt der Wespen, lernen sie kennen und vielleicht sogar ein bisschen lieben!

Die Veranstaltung wird moderiert von Prof. Dr. Michael Ohl. Gemeinsam mit der britischen Wissenschaftlerin spricht er über ihrer beider Forschungsarbeit, Entdeckungen, Enttarnungen. Das Publikum ist herzlich eingeladen, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen, Fragen zu stellen, Erfahrungsberichte zu teilen.

Seirian Sumner ist Professorin für Verhaltensökologie am Zentrum für Biodiversität und Umweltforschung des University College London. Ihr Forschungsschwerpunkt sind soziale Insekten – ihre Vorliebe gilt den Wespen. Sumner erhielt zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit, darunter den L’Oréal-UNESCO-Preis für Frauen in der Wissenschaft und die Silbermedaille der Zoologischen Gesellschaft von London. Die Wissenschaftlerin lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Oxfordshire, England.

Prof. Dr. Michael Ohl hat Biologie, Philosophie und studiert. Er ist wissenschaftlicher Leiter einer Insektensammlung am Museum für Naturkunde Berlin und war dort Mitbegründer des Zentrums für Integrative Biodiversitätsentdeckung. Ohl schreibt populärwissenschaftliche Sachbücher. Zuletzt erschienen im Herbst 2022: „Expeditionen zu den Ersten ihrer Art – Außergewöhnliche Tiere und die Geschichte ihrer Entdeckung“. Foto: Eva Vermandel