Veröffentlicht am 8. August 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Viele neue Gesichter bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Freitag, 4. August 2023, begrüßte der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski zusammen mit Büroleiterin Sonja Hackbeil, Fachgebietsleiter Personal Frank Schneider, Fachgebietsleiter Kindertagesstätten André Wollny und Roland Müller als Vertreter des Personalrates im Rahmen einer kleinen Feierstunde die neuen Auszubildenden der Verbandsgemeinde und wünschte ihnen einen guten Start in ihre Ausbildungszeit. „Wir freuen uns, Sie auf Ihrem spannenden Weg begleiten und Ihnen beim Erlernen Ihrer künftigen Berufe helfen zu können. Eine fundierte Ausbildung ist die optimale Basis für die berufliche Laufbahn. Aus diesem Grund hat die Ausbildung junger Menschen einen hohen Stellenwert in unserem Haus“, so Schmidt-Markoski.

In diesem Jahr beginnen gleich 20 Auszubildende in unterschiedlichen Bereichen ihre Ausbildung. Lea Fandel, Learta Gucati und Lena Hoffmann starten ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten und Lukas Bossler nimmt seine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik bei der Verbandsgemeindeverwaltung auf. Auch das Hallenbad Altenkirchen freut sich in diesem Jahr über Nachwuchs. Alicia Richter macht dort eine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe.

Die Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde erhalten Verstärkung durch sieben Teilzeit-Auszubildende: Swetlana Eisenkrein (Kita Eichelhardt), Lukas Krämer (Kita Güllesheim), Michelle Lindemann (Kita Krunkel-Epgert), Sophia Mareille Schlögl (Kita Flammersfeld), Tugba Sigircio (Kita Ingelbach), Sophia Weissenfels (Kita Epgert) und Julia Wirths (Kita Hilgenroth). Zudem absolvieren Sophie Celek (Kita Flammersfeld), Dustin Keilhauer (Kita Busenhausen), Thalia Naomi Lang (Kita Weyerbusch), Alina Peter (Kita Glockenspitze), Marilyn Priss (Kita Birnbach), Jessica Rogozin (Kita Fluterschen), Linus Stark (Kita Neitersen) und Larissa Marie Wirtz (Kita Honneroth) ab dem 1. August 2023 ihr Berufspraktikum im Rahmen des Bildungsganges für Erzieherinnen und Erzieher.

Die Beamtenanwärter für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst) haben bereits am 1. Juli 2023 ihr duales Studium Bachelor of Arts an der „Hochschule für öffentliche Verwaltung“ in Mayen begonnen.

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld als eine der größten Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern der Region. Aufgrund der Vielfalt an Aufgaben und Beschäftigungsmöglichkeiten werden jährlich Ausbildungsplätze in den verschiedensten Bereichen angeboten.

Auch aktuell werden mit Ausbildungsbeginn Juli bzw. August 2024 wieder engagierte Nachwuchskräfte gesucht. Weitere Informationen dazu sind auf der Webseite der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/aktuell/stellenausschreibungen zu finden.

Foto: (v.r.): Erster Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski, André Wollny (Fachbereich Soziales und Generationen), Roland Müller (Personalrat), Frank Schneider (Fachgebietsleiter Personal) und Büroleiterin Sonja Hackbeil begrüßten die neuen Auszubildenden. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung