Veröffentlicht am 8. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Eugen Kiefer als Vertreter von Rheinland-Pfalz in München

Im Haus des Sports, wo die Deutsche Taekwondo Union ihren Sitz hat, fand in diesem Jahr turnusmäßig die Mitgliederversammlung statt, zu der aus jedem Bundesland je ein Vertreter für jeden Landesverband anreiste, um über anstehende Veränderungen in Sachen Leistungssport, Prüfungsordnung und anderer wichtiger Regularien, die jeden einzelnen Taekwondo-Sportler in Deutschland betreffen, abzustimmen, beziehungsweise zu debattieren.

SPORTING-Taekwondo Haupttrainer Eugen Kiefer, in Seiner Funktion Vizepräsident der Taekwondo-Union Rheinland-Pfalz reiste in die Bayerische Landeshauptstadt und vertrat dort das Land und die Interessen der Taekwondoo-Sportler.

Mit seinen Spitzensportlern bis hin zu höchster Weltebene stets unterwegs, war es ihm nie eine große Ambition, sportpolitisch involviert zu werden. Durch das Know-How und die Erfolge im Leistungssportbereich, aber auch in vielen anderem Taekwondo-Spezifischen wurde er von Funktionsträgern immer wieder gefragt und angespornt, ein sportpolitisches Amt zu bekleiden. Schließlich wurde der SPORTING-Haupttrainer bei einer Mitgliederversammlung vom Gremium auch vorgeschlagen und gewählt, woraufhin der lizenzierte Bundesprüfer sein Amt annahm, um es gewissenhaft und bestmöglich auszuüben.

Seine Hauptaufgabe sieht der WT-Coach jedoch weiterhin im Nachwuchs- und leistungssportlichen Bereich, durch den er seinen Schützlingen wichtige Werte fürs Leben mitzugeben sich verpflichtet fühlt.