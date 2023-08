Veröffentlicht am 8. August 2023 von wwa

KOBLENZ – Willkommen an Bord: Hochschule Koblenz begrüßt zwei neue Auszubildende

Die Hochschule Koblenz freut sich, zwei neue Auszubildende in ihren Reihen willkommen zu heißen. Bei ihren Einführungstagen lernten Lara Röder und Carina Müller zahlreiche Kolleginnen und Kollegen kennen und erfuhren schon viel Wissenswertes über die Hochschule Koblenz und ihre künftigen Einsatzgebiete.

Lara Röder hat ihre Ausbildung als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste in der Bibliothek am Campus Remagen begonnen. Carina Müller startete ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte in der Verwaltung am Campus Koblenz. Gemeinsam mit Ausbildungsleiterin Sarah Becker und Ausbilderin Lisa Sowa, die die Bibliothek am Campus Remagen leitet, lernten die neuen Auszubildenden die Standorte der Hochschule kennen. Während der Einführung wurden ihnen allgemeine Informationen über die Hochschule sowie spezielle Details zum Ablauf ihrer Ausbildung vermittelt, die drei Jahre dauern wird.

Den größten Anteil ihrer Ausbildung wird Lara Röder in der Bibliothek am Campus Remagen verbringen. Darüber hinaus sind Praktika in der Bibliothek am Standort Koblenz sowie bei externen Partnern wie beispielsweise in öffentlichen Bibliotheken und Archiven geplant. Währenddessen wird Carina Müller verschiedene Verwaltungsabteilungen der Hochschule Koblenz durchlaufen sowie zwei Praktika in der Kommunalverwaltung absolvieren, um ein breites Spektrum an Erfahrungen zu sammeln. Diese praxisnahe Ausbildungsstruktur ermöglicht es den Auszubildenden, ihre Talente zu entdecken und sich in ihrem gewählten Berufsfeld zu entwickeln. „Wir heißen Lara Röder und Carina Müller herzlich in unserem Team willkommen und wünschen ihnen einen erfolgreichen Start in ihre Ausbildung. Unser Ziel ist es, ihnen eine qualitativ hochwertige und praxisnahe Ausbildung zu bieten, die sie optimal auf ihre zukünftigen beruflichen Herausforderungen vorbereitet“, sagt Ausbildungsleiterin Sarah Becker.

Die Hochschule Koblenz bekennt sich ausdrücklich zum Ausbau der Berufsausbildung an der Institution und plant auch im kommenden Jahr, mindestens drei weitere Auszubildende einzustellen. Ab Mitte September sind interessierte junge Menschen dazu aufgerufen, sich für eine Ausbildung in Bibliothek oder Verwaltung am Campus Koblenz oder im Rechenzentrum am Campus Remagen zu bewerben. „Neben der Lehre im Rahmen unserer Studiengänge liegt uns auch die Ausbildung junger Menschen am Herzen“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, „wir sind stolz darauf, junge Talente zu fördern und ihnen eine Plattform für eine vielversprechende berufliche Laufbahn zu bieten“.

Foto: (v.l.): Sarah Becker, Lara Röder, Carina Müller, Lisa Sowa (Foto: Hochschule Koblenz/Gandner)