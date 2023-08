Veröffentlicht am 7. August 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Fahrzeug landet im Wiesengelände – vier Personen verletzt

Sonntagabend, 06. August 2023, gegen 20:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 71 von Morsbach kommend in Richtung Birken-Honigsessen. In einer Kurve kam das Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und kam schließlich in einem Wiesengelände zum Stillstand. Der junge Fahrer sowie seine drei Mitfahrer wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Quelle: Polizei