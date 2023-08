Veröffentlicht am 7. August 2023 von wwa

NISTER – Einbruchsdiebstahl in Autohaus in Nister, Zum Drahtzug – bis zu 12 hochwertige E-Bikes entwendet

In dem Zeitraum zwischen Freitagabend, 04. August 2023, 18:05 Uhr und Samstagmorgen, 05. August 2023, 07:10 Uhr, wurden aus dem Autohaus in Nister, Zum Drahtzug, insgesamt bis zu 12 hochwertige E-Bikes verschiedener Hersteller entwendet. Demnach dürften die unbekannten Täter zunächst am rechtsseitigen Gebäudetrakt die Seitenscheibe eingeschlagen haben und auf diesem Weg in das Gebäudeinnere gelangt sein. In dem Verkaufsraum wurden die E-Bikes entwendet. Die Täter dürften für den Abtransport der E-Bikes, so die Polizei, ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Transporter, genutzt haben. Die Schadenshöhe wird derzeit auf zirka 30.000 Euro geschätzt. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei