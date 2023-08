Veröffentlicht am 7. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Weltklassik am Klavier“: August-Konzert mit Jeongro Park

„Weltklassik am Klavier – Die Pastorale. Fantasien: das Bild des Klanges nach der Natur!“ So ist das nächste Konzert der Veranstaltungsreihe am Sonntag, 20. August, im Kreishaus überschrieben. Zu Gast ist dann Jeongro Park, der Werke von Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler und Sergej Rachmaninow spielen wird.

Der Pianist möchte die Gattung der Fantasie vorstellen, an der sich die verschiedensten Komponisten versucht haben. Ihr Ziel war es, mit Hilfe der Fantasie die Schönheit der Natur musikalisch ausdrücken. Beethoven ließ sich in seiner Musik von der Natur inspirieren. Mahler drückte in seiner Komposition ehrfürchtig den menschlichen Wunsch aus, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu überwinden. Rachmaninow verfolgte einen anderen Ansatz: Für ihn war es eine Inspiration, Klangfarben aus einer makroskopischeren Perspektive zu erschließen, also das große Ganze als Anregung zu nutzen.

Der in Busan (Korea) geborene Jeongro Park erhielt bereits unterschiedliche Auszeichnungen und ist seit 2018 bei viele Wettbewerben erfolgreich. Schon während seines Studiums führt er ein sehr aktives Konzertleben, das ihn bereits auf zahlreiche Bühnen in Korea und Europa brachte. Er schloss sein Studium für Klavier an der Musikhochschule Köln mit Prof. Sheila Arnold ab. Momentan absolviert er das Konzertexamen Liedgestaltung sowie Soloklasse Klavier an der Musikhochschule Köln und Hannover bei Prof. Stefan Irmer und Prof. Bernd Goetzke.

Beginn des Konzerts im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung Altenkirchen (Parkstraße 1, Altbau, Raum 111) ist um 17 Uhr, der Einlass beginnt um 16.15 Uhr. Reservierungen sind ausschließlich möglich über E-Mail an info@weltklassik.de oder telefonisch unter +49 151 125 855 27. Der Eintritt kostet 30 Euro, Studenten zahlen 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ gastiert bundesweit monatlich an mehr als 40 Standorten. In Altenkirchen macht die Reihe in der Regel am dritten Sonntag eines Monats Station. Weitere Informationen: www.weltklassik.de

Foto: Der Pianist Jeongro Park ist am 20. August zu Gast im Kreishaus. (Foto: Daehwan Kim)