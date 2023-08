Veröffentlicht am 7. August 2023 von wwa

WISSEN – Rassegeflügel-Zuchtverein Wissen besteht seit 70 Jahren

Der Rassegeflügel-Zuchtverein Wissen blickt auf 70 Jahre seines Bestehens zurück und beging das Jubiläum mit einer Feierstunde auf dem Gelände des heimischen Angelsportvereins. Vor der Hütte hatte man eine lange Reihe von Käfigen aufgestellt. Darin präsentierten die Züchter eine Vielzahl ihrer gefiederten Schätze: Seidenhühner, Zwerg Barnefelder silber, Vorwerk Hühner, Schabo schwarz oder Deutsche Lachshühner. Alles in allem konnten die Besucher mehr als 50 Stück liebes Federvieh, so ein Ausspruch des volkstümlichen Humoristen Wilhelm Busch, bewundern.

In einer kleinen Ansprache freute sich Karl Josef Lauer, Vorsitzender des Jubiläumsvereins, über das rege Interesse an der Geflügelzucht. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem der BV-Vorsitzende von Rheinland-Nassau, Stefan Müller und Kreisvorsitzender Stefan Müller. Abordnungen der mit den Wissener Züchtern befreundeten Vereine aus Daadetal-Nistertal, Molzhain und Asbacher Land machten das Bild komplett.

„In jedem Verein gibt es Höhen und Tiefen“, so Lauer weiter, „jedoch durch den Zusammenhalt unserer Mitglieder gehen wir verstärkt aus der Krise hervor“. Eine kleine, gut gelungene Festschrift gibt Auskunft über den Werdegang. Lauer bedankte sich noch bei allen, die das Fest unterstützt haben, auch dem Angelsportverein für das Bereitstellen der Fischerhütte. Bürgermeister Berno Neuhoff sagte unter anderem: „Dass ein Verein über sieben Jahrzehnte besteht, ist nicht selbstverständlich“. Die Wissener haben sich immer auf Euch verlassen können, was hoffentlich so bleibt. Auch schlug Neuhoff vor, wieder eine Geflügelschau beispielsweise bei einem Bauernmarkt auf die Beine zu stellen.

Die Geschichte der Wissener Geflügelzüchter begann mit der Gründungsveranstaltung im Juni 1953. Es liegt sogar noch das handschriftliche Protokoll vor. 1959 erbaute man eine großzügig dimensionierte Aufzuchtanlage am Rand des Hämmerbergs. Dort konnten die Mitglieder bis zu 500 Küken betreuen. Dort konnten auch Züchter, die nicht dem Verein angehörten, Gleichgesinnte und guten Rat finden. Anfangs diente die Anlage auch zur Aufzucht von Wirtschaftsgeflügel. Schon bald hatte man sich einen guten Ruf verschafft. Ausstellungen in einem weiten Umkreis, bis zum Rhein, sprachen eine berede Sprache. Sehr viele Preise für beste Zuchtergebnisse sind ebenfalls der Beweis für echten Fleiß.

Bis heute unvergesslich ist die Verbindung mit der französischen Partnerstadt Chagny. 1969 hatte die erste Fahrt von Wissen aus zu dem dortigen Zuchtverein stattgefunden. Die Ausstellung zum 25-jährigen Jubiläum war ebenfalls ein Höhepunkt. Das neue Vereinsheim musste 2015 einem Parkplatz weichen, was die Wissener Züchter sehr traf. Hier hatten alljährlich sehr gut besuchte Kleintiermärkte stattgefunden, was den Mitgliedern immer viel Arbeit gemacht hatte. In den Folgejahren stellte sich der Verein neu auf und zählt inzwischen rund 80 Mitglieder, darunter 35 Frauen. Zu verdanken ist dies wohl in erster Linie dem Engagement von Karl Josef Lauer.

Großen Wert legt man die Kinder- und Jugendförderung. Johann Burbach, Ina Horn-Lehnert, Joy Klein und Luna Schareck sind dann auch der ganze Stolz der Geflügelzüchter. Alle vier kümmern sich mit viel Liebe um ihr Federvieh und können schon einige Zuchterfolge vorweisen.

Im Mittelpunkt allen Strebens stehen natürlich die Rassehühner. Man berät in allen Fragen rund um die Tiere wie zum Beispiel den Stallbau oder das unumgängliche Impfen. Auch unterstützt der Verein bei der Anschaffung von Rassegeflügel. Er kann dabei praktischerweise auf das Netzwerk der Nachbarvereine zugreifen. Der „Tag der Vereine“ im Oktober 2022 stand auch im Zeichen einer Präsentation verschiedener Hühnerrassen am Kulturwerk. Im Oktober des laufenden Jahres steht die Teilnahme am Landeszüchtertag auf dem Programm. Die Adresse der Homepage lautet: www.rgzv-wissen.de.

Jeden zweiten Freitag im Monat trifft man sich um 19 Uhr zum zwanglosen Meinungsaustausch in der Wissener Gaststätte „Old Bakery“. Dann sind auch Nichtmitglieder willkommen. Im Jubiläumsjahr gedenkt man auch den maßgebenden Persönlichkeiten in den 70 Jahren des Bestehens. Dazu gehören unter anderem Hans Heck, Heinz Kempf, Kurt Schales, Anja Stahl, Heinz Mentz, Alfred Steudte, Manfred Lauer und Willi Gallasch. Dem aktuellen Vorstand gehören neben Karl Josef Lauer an: Jennifer Hartmann (2. Vorsitzende), Jörg von Weschpfennig (Schriftführer), Nadja Salzmann (Kassiererin), Thomas Salzmann (Zuchtwart) und Jens Rödder (Jugendwart). Im Rahmenprogramm der Jubiläumsveranstaltung freute man sich über zahlreiche Kuchenspenden. Der Grill war ständig in Betrieb und lieferte eine hervorragende Pilzpfanne, die Kinder konnten sich am Ausmalen von Hühnermotiven erfreuen. (bt) Fotos: Bernhard Theis