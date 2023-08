Veröffentlicht am 7. August 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Geänderte Verkehrsführung während der Niederfischbacher Kirmes

Während der Kirmes in Niederfischbach ändert sich in der Zeit vom 19. bis 22. August die Verkehrsführung. In der Mühlenhardtstraße wird ab Hausnummer 37 eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Bahnhofstraße eingerichtet. Das Altenheim kann im genannten Zeitraum nur über die Wittumhofstraße – Im Schulwäldchen – Glückaufstraße – Betzelseifen und Mühlenhardtstraße angefahren werden.

Der Veranstaltungsraum ist wie in den vergangenen Jahren für den gesamten Verkehr gesperrt. Als Umleitungsstrecke dient die L280. Wegen umfangreicher Aufbauarbeiten ist ab Donnerstag, 17. August mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Müllabfuhr erfolgt regulär am Abfuhrtag (Dienstag). Trotz Sperrung wird die Abfuhr in der Konrad-Adenauer-Straße gewährleistet. Die umherliegenden Straßen, die von der Sperrung betroffen sind und deren Restfahrbahnbreite für die Müllabfuhr nicht ausreichend ist, müssen die Müllgefäße entsprechend außerhalb bereitstellen.

Die Umleitung des Busverkehrs erfolgt ab Donnerstag, den 17. August (Betriebsbeginn) bis Mittwoch, den 23. August (12:00 Uhr). Für die VWS-Linie R39 wird eine Ersatzhaltestelle an der ARAL-Tankstelle (Konrad-Adenauer-Straße 192) eingerichtet. Die Haltestellen Niederndorfer Straße, Niederfischbach Bodenstein, Niederfischbach Siegener Straße, Niederfischbach Auengartenstraße, Niederfischbach Markt und Niederfischbach Bahnhofstraße entfallen.

Bei den Westerwaldbus-Linien 290, 299 und N71 entfallen die Bushaltestellen Niederfischbach Markt und Niederfischbach Auengartenstraße. Zwischen Niederfischbach Bahnhofstraße und Oberasdorf wird die Ersatzhaltestelle ARAL-Tankstelle über die Landesstraße angefahren. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.