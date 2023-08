Veröffentlicht am 6. August 2023 von wwa

BENDORF – Versuchter Einbruch in eine Praxis in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf

Im Zeitraum zwischen Montag, 31. Juli 2023 und Samstag, 05. August 2023 wurde versucht in eine Praxis in der Koblenz-Olper-Straße in Bendorf einzubrechen. Da die Praxis zurzeit geschlossen ist, kann der Tatzeitraum nicht genau eingeschränkt werden. Ob der oder die Täter beobachtet wurden und daraufhin ihren Einbruchsversuch abgebrochen haben ist unbekannt. Sollten in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, bitte der zuständigen Polizei Bendorf melden. Quelle: Polizei