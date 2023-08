Veröffentlicht am 6. August 2023 von wwa

SELBACH – Selbach feiert Schützenfest

Selbach feiert traditionell das Fest der hl. Mutter Anna, die auch Schutzpatronin der heimischen Kirche ist, zusammen mit dem Schützenfest. Die kirchlichen Feierlichkeiten begannen wie immer am Gotteshaus. Den Vorplatz hatten diesmal Brunkener Frauen mit einem schönen Blumenteppich versehen. Neben dem Sonnensymbol und der aktuellen Jahreszahl trug der farbenfrohe Teppich auch Hinweisschilder mit den Aufschriften „Glaube, Frieden, Hoffnung“.

Unter einem Baldachin führte man dann das Allerheiligste zum Dorfplatz, wo unter Mitwirkung des Musikvereins Brunken der Freiluftgottesdienst stattfand. Abschließend bedankte sich Pfarrer Martin Kürten, der auch Präses der St. Hubertus-Schützenbruderschaft ist, bei allen, die sich für die Feierlichkeiten zum Annenfest eingesetzt haben. Währenddessen legten die Schützenbrüder zum Gedenken die Verstorbenen und Vermissten der Kriege einen Kranz am Ehrenmal nieder.

Inzwischen hatten sich die Gastvereine in Erwartung des Schützenfests in der Dorfmitte eingefunden und warteten auf das Kommando für den Abmarsch Richtung Schützenhaus. Peter Wagener konnte auch bald seines Amtes walten und schickte Abordnungen der Bruderschaften Birken-Honigsessen, Friesenhagen, Gebhardshain, Mudersbach, Niederfischbach und Schönstein sowie des Bezirksverbands Marienstatt und des Wissener Schützenvereins zum Festgelände. Vor dem Schützenhaus erwies man den frischgebackenen Majestäten Melanie I. mit Prinzgemahl Dennis sowie Jamie Bönkendorf, Felix Oberländer und Maira Iwan die Ehre mit einer strammen Parade. Später kam auch der neue Brudermeister Stephan Decker zu Wort. Er hieß die Ehrengäste willkommen und freute sich überhaupt, dass am höchsten Feiertag so viele Besucher den Weg ins Selbacher Schützenhaus gefunden haben.

Dann wurde es richtig spannend. Man bat Hubert Kemper nach vorne. Worum es ging, sagte dann Bezirksbundesmeister Jörg Gehrmann auf Bitten der gastgebenden Bruderschaft: „Du, lieber Hubert, hast die Selbacher Schützenbruderschaft wie kaum ein anderer über Generationen geprägt und fast alle Ehrungen auf Schützen- und Gemeindeebene erhalten!“ Erwähnung finden könnten hier nur einige Punkte. Hubert Kemper gehört der Bruderschaft seit 53 Jahren an, war über 36 Jahre Brudermeister und 10 Jahre Stv. Bezirksbundesmeister. Außerdem füllte er zwei Mal das Königsamt aus. „Ohne Deine liebe Ehefrau Waltraud, mit der Du jetzt 50 Jahre verheiratet bist, sei dies wohl nicht zu leisten gewesen“, fügte Gehrmann an und sagte noch: „Du bist immer ein Vorbild für unsere Leitmotive ´Glaube, Sitte und Heimat` gewesen!“ In der Konsequenz verlieh man Kemper die Ehrenbrudermeisterwürde, unterstrichen mit der entsprechenden Urkunde.

Augenblicklich kam langanhaltender Beifall auf, was die allgemeine Wertschätzung für die Kempers eindrucksvoll unter Beweis stellte. Zu den ersten Gratulanten gehörten Präses Pfarrer Martin Kürten und Kempers Nachfolger Stephan Decker. Worte des Dankes gingen auch an Michael Gotto, der über mehr als 30 Jahre Geschäftsführer der Bruderschaft war: „Du hast in dieser langen Zeit eine hervorragende Arbeit geleistet, was sicher auch Deine Ehefrau Silke mit zu verantworten hat“. Beiden galt ebenfalls starker Applaus. Kürten übergab abschließend noch die Majestätsinsignien an Bambiniprinzessin Maira Iwan. Nach dem Vogelschießen war dies nicht möglich gewesen. Während des Festakts kam der Musikverein Brunken zu seinem Recht, am Nachmittag übernahm DJ Dieylani das Regiment im Schützenhaus. Auf dem Vorplatz sorgten Wölfis` Imbiss, eine Hüpfburg und das obligatorische „Männerkarussell“ für gute Laune. Gefeiert wurde in Selbach noch bis in den frühen Abend hinein, so wie es sein soll. (bt) Fotos: Bernhard Theis