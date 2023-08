Veröffentlicht am 6. August 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Familienfest der Katholischen Frauengemeinschaft Schönstein

Das 1. Familienfest der Katholischen Frauengemeinschaft Schönstein war ein großer Erfolg. Den ganzen Nachmittag lang tummelten sich Gäste aller Alterstufen vor dem heimischen Schützenhaus und ließen sich von einem abwechslungsreichen Mitmach-Programm unterhalten. Geboten wurden unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Buttonmaschine und eine Rollenrutsche. Besonders gut an kamen die Luftballontiere. Auch ließen sich ein Bär und ein Elefant blicken. Höhepunkt war eine aufregende Schatzsuche in der Umgebung, an der gut 20 der jüngeren Besucher teilnahmen. Belohnt wurden am Ende natürlich alle Kinder. Das Tanzstudio BALÉ begeisterte mit einigen schönen Darbietungen. Unterstützt haben das Fest unter anderem die Firmen Heizungsbau Buchen, Gartenbau Fehling, ALHO Morsbach, Backstube Müller und die Stadtwerke Wissen. Ein Dank ging auch an die Schützenbruderschaft Schönstein für das Bereitstellen des Festgeländes sowie die Kuchenspender. Seitens der kfd haben Antonia Fehling und ihr Team ein großes Lob für das Organisieren des ereignisreichen Nachmittags verdient. (bt) Fotos: Bernhard Theis