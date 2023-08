Veröffentlicht am 5. August 2023 von wwa

WISSEN – Sperrung der Weststraße in Wissen für den Schwerlastverkehr ab 3,5 t wegen Reparaturarbeiten an der Verrohrung des Köttingsbachs

Die Weststraße und die Wiesenstraße müssen für den Schwerlastverkehr ab spätestens Anfang KW 32 gesperrt werden: Im Bereich der Kfz-Werkstatt (Weststraße 2) ist eine Durchfahrt von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen nicht mehr möglich. Grund ist die Einsturzgefahr der dort unterirdisch querenden Verrohrung des Köttingsbachs, die repariert werden muss. Der Köttingsbach wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verrohrt und weist Risse und Verformungen auf. Die Rohrleitung verläuft unter den Straßen Am Schützenplatz – Im Kreuztal – Weststraße und Wiesenstraße (teilweise unter den Gebäuden) zur Bahnhofstraße/B62 und von dort weiter bis zur Sieg. Nach dem letzten Starkregenereignis am 22. Juni dieses Jahres wurde im Auftrag der Stadtwerke Wissen GmbH die Rohrleitung gespült und per Kameradurchfahrt überprüft. Dabei musste festgestellt werden, dass insbesondere der Abschnitt, der die Weststraße quert, einsturzgefährdet ist. Hier muss der Kraftfahrzeugverkehr stark eingeschränkt werden, um Erschütterungen und Belastungen zu vermeiden. Dort sollen Stahlplatten zur Fahrbahnverstärkung aufgelegt und die Höchstmasse auf 3,5 t beschränkt werden. Daher muss der Schwerlastverkehr großräumig zur Bahnparallele/Bahnhofstraße/B62 umgeleitet werden. Die Zufahrt zur Innenstadt für LKW ist dann nur noch über Nisterbrück und den Europakreisel/Oststraße möglich. Der Anliegerverkehr kann die Weststraße und Wiesenstraße aus Richtung Bahnhofstraße/B62 bis zur Sperrstelle weiterhin befahren. Die Einschränkungen werden mindestens bis ins Frühjahr 2024 andauern.