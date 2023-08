Veröffentlicht am 5. August 2023 von wwa

ASBACH – Realschule Plus Asbach spendet 4.210 Euro – Erfolgreicher Spendenmarathon zugunsten der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) und der Kindertrauerbegleitung des Neuwieder Hospizverein

Laufen, Schwimmen, Inliner fahren und Wandern, das waren die Disziplinen, bei denen die Schülerinnen und Schüler der Realschule Plus in Asbach Kilometer für den guten Zweck sammeln konnten. In vier Stunden legten die Teilnehmenden mehrere hundert Kilometern zurück. Durch die großzügige Unterstützung von Familien, Freunden und Nachbarn, die im Vorhinein einen kleinen Beitrag pro Kilometer (beim Schwimmen pro 100 Meter) oder einen Pauschalbetrag spenden konnten, wurden stolze 4.210 Euro erzielt.

Aufgeteilt auf zwei Schecks überreichten die Schüler nun die Spenden an zwei wohltätige ehrenamtliche Organisationen aus dem Kreis Neuwied: die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) und die Kindertrauerbegleitung des Hospizverein Neuwied.

„Als Schulträger bin ich echt stolz auf diese sehr engagierte Schulgemeinschaft und danke allen Beteiligten“, lobte Landrat Achim Hallerbach bei der Spendenübergabe, „Die gesammelten Spenden werden dazu beitragen, dass die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) vor Ort in Asbach und der Neuwieder Hospizverein für die Kinder- und Jugendtrauerbegleitung ihre wichtigen ehrenamtlichen Aufgaben und Unterstützungsangebote weiterführen können.“

Die Schulleiterin der Realschule Plus in Asbach, Sabine Hacker, und ihr Stellvertreter Bengjamin Bajraktari sind ebenfalls stolz auf die tatkräftige Unterstützung und das Engagement aller Teilnehmenden Schülerinnen und Schüler: „Der Spendenmarathon war nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern vor allem ein Ausdruck von Solidarität und Nächstenliebe. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die zu diesem erfolgreichen Event beigetragen haben, und freuen uns über die großartige Resonanz und das erzielte Ergebnis.“

Die Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleiterinnen Beate Christ und Jenny Jung vom Neuwieder Hospizverein sowie Gabi Krautscheid, Gruppenleiterin der DMSG, bedankten sich bei den Schülerinnen und Schülern von Herzen für die großzügige Spende. Das Geld wird beiden Vereinen dabei helfen, Projekte fortzusetzen und Menschen in schweren Zeiten zu unterstützen.

Foto: (v.l.): Landrat Achim Hallerbach, Sabine Hacker (Schulleiterin), Jenny Jung (Ehrenamtliche Kindertrauerbegleiterin Neuwieder Hospiz), Beate Christ (Koordinatorin Trauerbegleitung Neuwieder Hospiz), Gabi Krautscheid (Gruppenleiterin DMSG) 4. v.r. und Bengjamin Bajraktari (Stellv. Schulleiter) 3.v.r., mit den Schülerinnen und Schülern bei der Spendenübergabe an der Realschule Plus in Asbach. Foto: Martin Boden (Kreisverwaltung Neuwied)