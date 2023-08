Veröffentlicht am 4. August 2023 von wwa

WISSEN – Landfrauen (Bezirk Wisserland) erkunden die Heimat mit dem Planwagen.

Im Rahmen von sogenannten Brauchtumsfahrten erkundeten die Landfrauen (Bezirk Wisserland) die Heimat mit dem Planwagen. Genehmigt werden diese Ausflüge stets nur in Verbindung mit dem Kennenlernen der heimischen Landwirtschaft. Deshalb sich auch immer einige Auflagen zu erfüllen. Vor der Abfahrt richtete Landfrauenvorsitzende Mechthild Euteneuer ein Grußwort an die fröhliche „Fahrgemeinschaft“: „Schön dass Ihr dabei seid!“. Los ging es dann am Hof Uhrigs in Birken-Honigsessen.

Die Fahrt führte zunächst über Mühlenthal an Fahren vorbei ins idyllische Wippetal. An der Wanderhütte am Ausgang des Eisbachtals legte die Gruppe eine Pause ein. Leider musste man sich Kaffee und Kuchen wegen eines schönen Landregens im Planwagen widmen. Hier befand sich ein bedeutender Ort für die Wirtschaftsgeschichte des Wisserlands.

Im 17. Jahrhundert stand an der Eisbachmündung eine eisenerzeugende Hütte, wovon bis heute großen Mengen Schlacke künden. Die Anlage kann als eine der Vorläuferinnen von Alter Hütte und Alfredhütte gelten. Nach der kleinen Stärkung machte man sich wieder auf den Weg. Es ging über Altenhofen durch den Wald an einem alten Kriegsgrab vorbei nach Stockshöhe und Alzen. Auch warfen die Teilnehmer einen Blick auf die Wallfahrtskirche Herz-Maria. Dann stand das Lauberbachtal mit seinen verstreuten landwirtschaftlichen Anwesen auf dem Fahrplan.

Bald schon hatten die Ausflügler wieder den Ausgangspunkt in Birken-Honigsessen erreicht und man war sich einig: „Wir haben die Heimat aus einer ganz anderen und höchst interessanten Perspektive kennengelernt“. Dass unterwegs ein reger Gedankenaustausch stattgefunden hatte, ist wohl selbstverständlich. Neben einem Dank an Mechthild Euteneuer für das Organisieren ging auch ein Lob an Traktorist Günter Euteneuer für das Befördern des Planwagens (bt). Fotos: Bernhard Theis