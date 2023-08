Veröffentlicht am 4. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ferienspaßwoche in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Der Ferienspaß, einmal quer durch die Verbandsgemeinde, startete am ersten Ferientag sportlich mit einem Inlinerkurs in Weyerbusch. Eine Mutter dazu: Meine Kinder konnten vor dem Kurs gerade mal auf den Inlinern stehen. Nach vier Stunden Kurs fahren sie nun selbständig auf Inlinern unsere steile Einfahrt hoch und runter, können nach dem Hinfallen alleine wieder aufstehen, können bremsen, sicher fallen und auch ganz ordentlich fahren! Sie sind total begeistert und fahren jetzt bereits schon wieder Inliner. Jojo und Conny kamen richtig gut bei den Kindern an und haben einen klasse Job gemacht.

Weiter ging es mit dem Wasserworkshop, der wegen Gewitter in den Saal des Rathauses Flammersfeld verlegt wurde. Erst noch skeptisch waren die Kinder nach kurzer Zeit begeistert und wünschten sich, dass ihr Schulunterricht auch so spannend wäre. Mit Forscherlabors untersuchten sie die mitgebrachten Bachproben sowie das örtliche Trinkwasser. Es wurden Wasserlieder gesungen und Regenmacherinstrumente mit Wassergedichten beschrieben. Die zweite Gruppe forschte mit großem Eifer direkt in und an der Wied. Am Ende erhielten alle von Frau Loevenich von der BHAG Kuschelwassertropfen und Kappen.

Bei der Feuerwehr Oberlahr konnten die Kinder, nach einer Führung und Erklärung der Aufgaben von Feuerwehrleuten, selbst einmal Feuerwehrmann/-frau sein. In der Kleidung der Jugendfeuerwehr fuhren sie begeistert mit einem Bobby-Car-Einsatzfahrzeug Slalomparcours und haben bei einem echten Einsatzfahrzeug Blaulicht und Martinshorn bedient und den ferngesteuerten Lichtmast ausgefahren. Natürlich durfte das Wasserspritzen mit Strahlrohr und Schlauch nicht fehlen. O-Töne der Kinder: „Das Martinshorn ist aber echt laut“. „Feuerwehrleute müssen stark sein, um das Strahlrohr beim Löschen zu halten“.

Die Pfadfinder der DPSG Oberlahr fanden: Es war ein gelungener Nachmittag mit den Kindern und die Zeit verging wie im Fluge. Wir haben Pfadfinderknoten gelernt und ein Spiel gebastelt, das jeder mit nachhause nehmen durfte. Als die Sonne raus kam wurde noch ausgiebig draußen gespielt. (wf) Fotos: VG AKFL