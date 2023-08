Veröffentlicht am 4. August 2023 von wwa

WEYERBUSCH – VG-Pokal Endspiel der Frauen

Im Endspiel um den Verbandsgemeindepokal der Fraun in Weyerbusch standen sich die Mannschaften des SSV Weyerbusch und der SG Eichelhardt/Gehlert/Ingelbach gegenüber. In einem fairen Spiel siegte die Mannschaft des SSV Weyerbusch mit 4:0 und konnte somit den Titel zum dritten Mal in Folge gewinnen. Der Wanderpokal geht daher nun in den Endgültigen Besitz des SSV Weyerbusch über. Die Glückwünsche zum Pokalsieg überbrachte, im Auftrag von Bürgermeister Fred Jüngerich, Sascha Koch, Fachbereichsleiter „Soziales und Generationen“.