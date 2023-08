Veröffentlicht am 4. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Singen im Haus Felsenkeller – Gesangsworkshop am 25. August

Mit dem Titel „Der Stimme Gutes tun. Stimme – Stimmbildung – Singen“ werden Erwachsene, die gern singen oder ihre Stimme aus anderen Gründen bilden wollen eingeladen.

Das Zusammenspiel von Atmung, Körper und Stimme ist eine Grundvoraussetzung für das gesunde Singen. In diesem Workshop geht es darum, die eigene Stimme bewusst einzusetzen und dieses Zusammenspiel wahrzunehmen. Anhand gezielter Übungen und Lieder wird an diesem Abend unter professioneller Anleitung das Singen als etwas Ganzheitliches vermittelt und erlebt. Der Workshop umfasst Übungen zur richtigen Atmung, welche für eine gesunde Stimmgebung notwendig ist, und Stimmübungen zum Erspüren von Resonanzräumen, zur Erweiterung des Tonumfangs und der Tonsicherheit. Anhand ausgewählter Lieder soll das Gelernte gezielt erprobt und gefestigt werden und die Freude am gemeinsamen Singen geweckt werden.

Ganz nebenbei bzw. darüber hinaus macht es einfach Spaß. Das Singen hat eine positive Wirkung auf den Geist, die durch das gemeinsame Singen in einer Gruppe noch verstärkt wird. Am Freitag, den 25. August, von 17 – 20 Uhr haben Sie die Chance dabei zu sein. Die Gebühr beträgt 30 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.