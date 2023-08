Veröffentlicht am 4. August 2023 von wwa

WESTERBURG – Illegaler Aufenthalt von sechs georgischen Staatsbürgern in Westerburg

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Westerburg wurde beim männlichen Fahrzeugführer mit georgischer Staatsbürgerschaft ein Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen, der die erlaubten 90 Tage überschritten hat und er sich somit illegal in Deutschland aufhält. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde Gefahr im Verzug begründet und eine Durchsuchung seiner Wohnanschrift, ebenfalls in Westerburg, erwirkt. Dort wurden weitere drei männliche georgische Staatsbürger festgestellt. Einer von ihnen versuchte sich auf dem Dachboden zu verstecken. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurden weitere zwei männliche Georgier mit der Anschrift in Verbindung gebracht. Alle festgestellten Personen halten sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland auf und gehen teilweise einem Arbeitsverhältnis nach, obwohl keine Arbeitserlaubnis vorliegt. Nach Sachverhaltsaufnahme und Fertigung entsprechender Strafanzeigen wird durch die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung Montabaur die Ausreise der Personen aus der Bundesrepublik Deutschland koordiniert. Quelle: Polizei