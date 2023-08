Veröffentlicht am 3. August 2023 von wwa

HORHAUSEN – Einbruch in zwei Firmengebäude in Horhausen – Hoher Stehlgutschaden

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 01. August 2023, 17:00 Uhr und Mittwochmorgen, 02. August 2023, 07:30 Uhr kam es im Industriepark Horhausen zum Einbruch in zwei Firmen. Gemäß erster Ermittlungen der Polizei dürften neben einer geringen Summe Bargeld zahlreiche Versandwaren aus einer Lagerhalle entwendet worden sein. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes müssen die Täter einen Lkw oder großen Lieferwagen zum Abtransport genutzt haben. Zum Verladen wurde ein im Lager stehender, firmeneigener Gabelstapler verwendet.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631-8780 oder per Mail kineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Sollten Videoaufzeichnungen benachbarter Firmen o.ä. existieren, bittet die Polizei ebenfalls um Mitteilung an die Kriminalinspektion Neuwied. Quelle: Polizei