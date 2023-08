Veröffentlicht am 3. August 2023 von wwa

KASTELLAUN – KOBLENZ – Anreiseverkehr zur Veranstaltung Nature One 2023

Wie in jedem Jahr führt der Anreiseverkehr zur Veranstaltung Nature One zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Zufahrtsstraßen in und um Kastellaun. Mit Stand Donnerstag, 03. August 2023, 12.00 Uhr, ist polizeilicherseits festzustellen, dass sich die Beeinträchtigungen noch im Rahmen der letzten Veranstaltungen bewegen.

Die Polizeibeamten vor Ort treffen die erforderlichen verkehrsregelnden Maßnahmen. Zumindest bisher ist noch keine besondere Verschärfung der Situation aufgrund der Regenfälle und der Beschaffenheit der Campingareale feststellen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um Geduld. Halten Sie sich bitte an die Verkehrsführung und an die Anweisungen der Polizei und Ordnungskräfte. Quelle: Polizei