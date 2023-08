Veröffentlicht am 4. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erster Engagement-Tag der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

„Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt!“ Zusammen anpacken, Spaß haben und Gutes tun – unterstützen auch Sie Ihr Herzensprojekt in Ihrer Region, in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Verein. Ob die Gestaltung eines Gartens, ein Malkurs für Kinder, Arbeitseinsätze am Dorfgemeinschaftshaus oder Vereinsheim, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt und jeder kann mitmachen. Packen auch Sie am 9. September 2023 mit an! Es gibt viele Möglichkeiten, sich an einem Tag freiwillig und ohne Verpflichtung für das Allgemeinwohl einzusetzen.

Hier einige Projektbeispiele: Organisation eines Aktionstages oder Spielenachmittags – Arbeiten am und rund um das Vereinsheim – Arbeitseinsätze an den Spielplätzen – Flursäuberung oder Pflanz- und Garten-Aktionen.

Melden Sie Ihr Projekt ganz einfach mithilfe des beigefügten QR-Codes an oder melden Sie sich als interessierter Helfer bei Hannah Schuh (hannah.schuh@vg-ak-ff.de/02681/85-264

Gerne bewerben wir auch Projekte, für die noch helfende Hände gesucht werden und teilen freiwillige Helfer zu. Wir als Verbandsgemeinde werden das von Ihnen gezeigte Engagement selbstverständlich unterstützen und honorieren. Pro Helfer werden wir eine kleine finanzielle Unterstützung leisten. Zum anderen beteiligt sich die Verbandsgemeinde an der Verpflegung. Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit vielseitigen Projekten und motivierten Helfern!