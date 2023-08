Veröffentlicht am 4. August 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Alexander Jungbluth für AfD Rheinland-Pfalz auf Listenplatz 5 zur EU-Wahl gewählt!

Zur Wahl von Alexander Jungbluth auf Listenplatz 5 zur EU-Wahl auf der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg nimmt der Vorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger Stellung: „Am vergangenen Wochenende haben wir in einer insgesamt disziplinierten und konstruktiven Versammlung 15 starke Kandidaten für Europa auf den Schild gehoben.

Der erfolgreiche Verlauf und die mitreißenden Reden auf der Versammlung haben sich auch schon in den Umfragewerten niedergeschlagen, die mit einer Prognose von 23% für die EU-Wahl einen neuen Höchststand erreicht haben.

Dabei freut uns besonders, dass unser rheinland-pfälzischer Spitzenkandidat Alexander Jungbluth mit einem sehr guten Ergebnis von über 75% auf den hervorragenden Listenplatz 5 für das EU-Parlament gewählt wurde.

Damit können wir erstmalig einen Rheinland-Pfälzer für die AfD nach Brüssel entsenden. Dieser Erfolg ist der großen Motivation und Disziplin unserer Delegierten geschuldet: Die Delegierten aus Rheinland-Pfalz harrten wie ein Mann bis Mitternacht aus und kämpften mit ganzem Herzen, um unseren Alexander Jungbluth auf Listenplatz 5 für das EU-Parlament zu wählen. Kompetenz, Mut, Einsatz und Zusammenhalt waren erfolgreich. Dafür danke ich unseren Delegierten und meinem tollen Landesvorstand.

Am kommenden Wochenende werden wir die Versammlung fortsetzen, weitere Kandidaten wählen und das Wahlprogramm für die EU-Wahl beschließen.