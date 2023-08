Veröffentlicht am 3. August 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gemeinsam kreativ im Kreis Altenkirchen.

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet auch im 2. Halbjahr eine breite Palette an Kreativkursen für alle Interessierten an. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene: Hier findet jeder die Möglichkeit, seine kreative Seite zu entdecken und weiterzuentwickeln. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen umzusetzen und unter Anleitung erfahrener Künstler ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Ein beliebter Kurs ist beispielsweise der Handletteringkurs, in dem verschiedene jahreszeitliche Themen kreativ bearbeitet werden. Für diejenigen, die gerne mit ihren Händen arbeiten, bietet die Kreisvolkshochschule auch wieder Nähkurse an. In diesen Kursen werden alle notwendigen Grundlagen vermittelt.

Neben den klassischen Kreativkursen bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen auch Workshops zu modernen Kunstformen an. Ein Beispiel hierfür ist die Kursreihe „Digitale Fotografie“, in dem die Teilnehmer lernen, ihre Kamera optimal zu nutzen und beeindruckende Fotos zu machen.

Die Kreativkurse an der Kreisvolkshochschule Altenkirchen bieten eine tolle Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken und neue Fähigkeiten zu erlernen. Die Kurse werden von erfahrenen Dozenten geleitet, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft gerne weitergeben. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der KVHS Altenkirchen (02681/812212 oder kvhs@kreis-ak.de) entgegen.