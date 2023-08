Veröffentlicht am 3. August 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erwin Rüddel zu Gast bei Marktwurst und Caritas

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel suchte mit Vertretern des CDU-Gemeindeverbandes Altenkirchen/Flammersfeld soziale Einrichtungen in der Kreisstadt Altenkirchen auf. Mit dabei waren Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Torsten Löhr sowie der ehemalige VG-Beigeordnete Heinz Düber. Zunächst wurde sich mit der inzwischen über die Stadtgrenze hinaus bekannten „Altenkirchener Marktwurst“ gestärkt, von deren Erlös auch in erheblichem Maße die Caritas-Tafel profitiert. Der Initiator dieses sozialen Projekts, Achim Gelhaar, freute sich über den Besuch. „Gerade auch kleine Initiativen helfen, Menschen unter die Arme zu greifen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die ‚Altenkirchener Marktwurst‘ ist ein exemplarisches Beispiel für solch eine unkomplizierte Unterstützung“, konstatierte der Parlamentarier. Anschließend suchten die Christdemokraten den Caritas-Laden, der in der Kreisstadt mit der Kleiderkammer ebenfalls ein wichtiges Hilfsangebot vorhält, auf. „Hier gibt‘s preiswerte Angebote für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen“, bekräftigte Erwin Rüddel. Foto: B. Prieß