Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3

Dienstagabend, 01. August 2023 kam es gegen 19:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen dem Rastplatz Sessenhausen und der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach. Ein niederländischer Fahrzeugführer kam mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn in Schleudern und fuhr auf das Heck eines, auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden PKW aus dem Rhein-Lahn-Kreis, auf. Dabei wurde dieser PKW auf den Seitenstreifen abgewiesen, wo er zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher kam schwer beschädigt an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall verletzt, sodass sie durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden mussten. Die Unfallstelle musste in Fahrtrichtung Frankfurt für eineinhalb Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei