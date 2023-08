Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

MÖRLEN – Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall zwischen zwei LKW auf der K 26, bei Mörlen

Eine Person befuhr am Dienstagmittag, 01. August 2023 gegen 14 Uhr, mit seinem LKW, Mercedes-Benz, mit Auflieger die Kreisstraße 26 von Mörlen aus kommend in Richtung Kirburg. Der Unfallverursacher kam, ebenfalls mit einem LKW, ihm entgegen. Es kam zur Berührung der jeweils linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Der Unfallgegner entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen LKW, vermutlich 40-Tonner, weiß, gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662-965580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei