Veröffentlicht am 2. August 2023 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrsunfall in Bad Marienberg

Eine 60-jährige PKW-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen, 01. August 2023 kurz nach 08:00 Uhr, die Wilhelmstraße, in Bad Marienberg und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Nassauische Straße folgen. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines E-Scooters befuhr die Wilhelmstraße und beabsichtigte an der abknickenden Vorfahrt weiter geradeaus zu fahren, dabei missachtet er die auf der Vorfahrtsstraße befindliche PKW-Führerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen E-Scooter und PKW. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, der Fahrer des E-Scooters wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei